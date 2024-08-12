Стало известно, при каком условии «Челси» подпишет Осимхена

Переход нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Челси» по-прежнему не исключён.

Ранее сообщалось, что «синие» вряд ли смогут позволить себе игрока из-за его стоимости и требований по зарплате. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, Осимхен всё ещё интересен «Челси», однако представители лондонцев ясно дали понять, что нигериец может быть подписан только на правах аренды и лишь при условии снижения требований по заработной плате.

«Наполи» рассчитывает заработать на продаже Виктора Осимхена не менее 100 млн евро. В качестве замены 25-летнему форварду «партенопейцы» хотят видеть Ромелу Лукаку из всё того же «Челси».