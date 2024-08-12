Гвардиола решил, как будет использовать Фодена, Силву и Грилиша в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пересмотрел позиции некоторых атакующих игроков своей команды.

В новом сезоне испанский специалист планирует использовать Фила Фодена и Бернарду Силву в центре полузащиты, а не на флангах, как это часто было раньше, информирует журналист Сэм Ли. За позицию основного левого вингера будут спорить Жереми Доку и Джек Грилиш, а конкуренция на правом фланге атаки развернётся между Оскаром Боббом и новичком Савио.

В первом официальном матче сезона – битве за Суперкубок Англии – «горожане» взяли верх над «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. 18 августа коллектив Гвардиолы сыграет на выезде против «Челси» в поединке первого тура Премьер-лиги.