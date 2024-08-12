Трансферы Галлахера и Альвареса в «Атлетико» состоятся, несмотря на ситуацию с Омородионом

Мадридский «Атлетико» подпишет нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса и полузащитника «Челси» Конора Галлахера.

Обе сделки уже согласованы и в ближайшее время должны быть подтверждены официально, однако срыв трансфера Самюэля Омородиона в «Челси» вызвал некоторые опасения. Дело в том, что на продаже 20-летнего форварда «матрасники» должны были заработать около 40 млн евро – без этого клубу будет трудно позволить себе Альвареса и Галлахера, общая стоимость перехода которых значительно превысит 100 млн евро.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, аргентинец и англичанин в любом случае перейдут в «Атлетико» – трансферам ничего не угрожает, несмотря на проваленную сделку по Омородиону. Напомним, что вместо молодого испанца в «Челси» может перебраться Жоау Фелиш.