«Атлетико» назвал «Челси» стоимость Фелиша

В мадридском «Атлетико» решили, за сколько готовы продать нападающего Жоау Фелиша в «Челси».

Изначально ряды лондонцев должен был пополнить другой форвард «матрасников» – Самюэль Омородион. Сделка по 20-летнему игроку сорвалась в последний момент, что поставило под угрозу переход Конора Галлахера в обратном направлении, поэтому теперь клубы обсуждают кандидатуру Фелиша. По заявлениям журналиста Бена Джейкобса, «Атлетико» требует за 24-летнего португальца около 50 млн евро.

Примечательно, что стоимость трансфера Омородиона в «Челси» должна была составить 40 млн евро. За аналогичную сумму мадридцы приобретают у «синих» Галлахера.