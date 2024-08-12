«Бавария» не планирует искать замену де Лигту

«Бавария» не намерена подписывать прямую замену центральному защитнику Маттейсу де Лигту.

Отмечающий 25-летие футболист в скором времени перейдёт в английский «Манчестер Юнайтед». В мюнхенском клубе считают, что в распоряжении Венсана Компани достаточно центрбеков, поэтому поиски сменщика де Лигта не планируются, докладывает журналист Франк Линкеш. В числе целей «Баварии» значился Джонатан Та, который мог быть приглашён как раз на место нидерландца, однако договориться с «Байером» по игроку сборной Германии, судя по всему, так и не получится.

На продаже Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед» гранд Бундеслиги заработает 45 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.