Гранд АПЛ начал переговоры по Фелишу с «Атлетико»

На форварда мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша появился новый претендент.

В подписании португальца заинтересован «Челси». Лондонский клуб определил 24-летнего футболиста в качестве альтернативы Самюэлю Омородиону, чей трансфер из всё того же «Атлетико» недавно сорвался. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент представители «синих» и «матрасников» обсуждают переход Фелиша в рамках сделки по Конору Галлахеру. Английский хавбек, напомним, должен перебраться в обратном направлении.

Из-за возникших проблем в переговорах по Омородиону уже почти состоявшийся трансфер Галлахера в «Атлетико» также оказался под угрозой срыва – оба клуба не хотят этого допустить, поэтому нашли экстренное альтернативное решение в лице Фелиша. К слову, игрок уже выступал за «Челси» с января по май 2023 года – тогда это была аренда.