Переход Омородиона в «Челси» сорвался

Нападающий мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион, похоже, не перейдёт в «Челси».

Стороны согласовали условия сделки, однако некоторые нюансы контракта так и не были согласованы. По сообщениям журналиста Дэвида Орнштейна, трансфер сорвался в последний момент. 20-летний игрок не перейдёт в «Челси», хотя ему уже назначили медосмотр в Лондоне.

Стоимость перехода Самюэля Омородиона оценивалась в 40 млн евро. Для форварда был готов долгосрочный контракт.

Недавно футболист «матрасников» стал победителем Олимпийских игр в составе национальной команды Испании. В финальном матче с Францией (5:3) нападающий не участвовал.