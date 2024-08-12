«Барселона» может перехватить звёздную трансферную цель «Реала»

«Барселона» поспорит с мадридским «Реалом» за Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля».

Контракт англичанина с «красными» истекает следующим летом. Этим рассчитывает воспользоваться «Реал», планирующий подписание правого защитника в качестве свободного агента. Как информирует Mundo Deportivo со ссылкой на источники из Англии, «Барселона» также хотела бы переманить в свои ряды Александера-Арнольда, если тот не продлит договор с «Ливерпулем».

Трент представляет цвета мерсисайдцев на протяжении всей профессиональной карьеры. На счету 25-летнего футболиста 19 забитых мячей и 81 голевая передача в 310 матчах за «Ливерпуль».