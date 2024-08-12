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«Барселона» может перехватить звёздную трансферную цель «Реала» слухи

12 Августа 2024 • 00:47 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

«Барселона» поспорит с мадридским «Реалом» за Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля».

Контракт англичанина с «красными» истекает следующим летом. Этим рассчитывает воспользоваться «Реал», планирующий подписание правого защитника в качестве свободного агента. Как информирует Mundo Deportivo со ссылкой на источники из Англии, «Барселона» также хотела бы переманить в свои ряды Александера-Арнольда, если тот не продлит договор с «Ливерпулем».

Трент представляет цвета мерсисайдцев на протяжении всей профессиональной карьеры. На счету 25-летнего футболиста 19 забитых мячей и 81 голевая передача в 310 матчах за «Ливерпуль».

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