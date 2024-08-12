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Уан-Биссака сменит «Манчестер Юнайтед» на другой клуб АПЛ – все проблемы решены

12 Августа 2024 • 00:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» уладили трудности в сделке по переходу правого защитника Аарона Уан-Биссаки.

26-летний игрок должен был отправиться в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта в воскресенье, однако остался в Манчестере из-за возникших в ходе обсуждений сложностей. По обновлённым сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, теперь все проблемы решены – клубы полностью согласовали условия трансфера, одобрение самого футболиста также получено.

В понедельник Аарон Уан-Биссака пройдёт медицинское обследование для завершения перехода. «Манчестер Юнайтед» заработает на продаже англичанина 15 млн фунтов стерлингов (около 17,5 млн евро).

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