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Оуэн – о будущем Трента в «Ливерпуле»: «Только «Реал» может заставить его уйти»

11 Августа 2024 • 23:53 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Бывший английский нападающий Майкл Оуэн поделился мнением о ситуации Трента Александера-Арнольда в «Ливерпуле».

Контракт 25-летнего крайнего защитника с «красными» истекает следующим летом. Интерес к футболисту проявляет мадридский «Реал», рассматривающий возможность приглашения англичанина в качестве свободного агента.

«Я был в подобной ситуации, мне пришлось быстро принимать решение. Это нелегко. Очевидно, что «Реал» – сильнейшая команда Европы на данный момент, лучший клуб мира. Нет ничего престижнее, чем носить эту футболку, выступать с этими игроками. Когда передо мной встал такой выбор, я решил, что эту возможность упускать нельзя.

Тем не менее, Трент очень привязан к «Ливерпулю», болельщики его любят, он вырос в этом клубе. Только «Реал» может заставить его задуматься – в ином случае он может провести в «Ливерпуле» всю карьеру. Надеюсь, так оно и будет, но, возможно, ему предстоит принять важное решение», – приводит Madrid Xtra слова Оуэна, перешедшего из «Ливерпуля» в «Реал» 20 лет назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Майкл Оуэн Трент Александер-Арнольд ещё теги

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