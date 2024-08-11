В «Барселоне» готовы расстаться с полузащитником Френки де Йонгом.

Интерес к 27-летнему игроку проявляет «Манчестер Юнайтед», и руководство каталонцев надеется, что «красные дьяволы» сделают официальное предложение по нидерландцу до закрытия текущего трансферного окна, докладывает инсайдер Херард Ромеро. Главное препятствие – травма хавбека. Сроки восстановления футболиста по-прежнему неизвестны.

Напомним, что Френки де Йонг травмировал лодыжку ещё в апрельском матче против мадридского «Реала» – с тех пор он не появлялся на поле.

Стоимость де Йонга, по оценке Transfermarkt, составляет 70 млн евро.