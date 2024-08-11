Мареска рассказал, что ему нравится в игре «Челси»

Наставник «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями от игры своей команды.

В воскресенье лондонцы сыграли вничью с миланским «Интером» в заключительном предсезонном товарищеском матче (1:1). «Нерадзурри» вышли вперёд в первом тайме усилиями Маркуса Тюрама, а на 90-й минуте ничью хозяевам «Стэмфорд Бридж» принёс точный удар Лесли Угочукву.

«Я очень доволен, поскольку вижу, что команда прибавляет в игре с мячом и без него. Сегодня мы снова создали шесть или семь явных голевых моментов. Да, мы забили только один гол, но важно создавать моменты. Мы наверняка будем забивать больше в будущем», – передаёт пресс-служба «Челси» высказывания Марески.

18 августа «синие» примут на своём поле «Манчестер Сити» во встрече первого тура АПЛ.