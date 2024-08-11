«Ливерпуль» принял решение по Луису Диасу, на которого претендовала «Барселона»

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас вряд ли сменит клуб в текущее трансферное окно.

Интерес к колумбийцу проявляла «Барселона», также в числе претендентов фигурировали представители чемпионата Саудовской Аравии. По сведениям журналиста Джеймса Пирса, «Ливерпуль» рассмотрит предложения по Диасу лишь в том случае, если покупатели будут готовы заплатить значительно больше 50 млн фунтов стерлингов (около 60 млн евро).

Недавно «Барселона» приобрела у «РБ Лейпцига» Дани Ольмо, что делает вероятность переезда Луиса Диаса в Каталонию ещё более низкой.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 70 млн евро.