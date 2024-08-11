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Ключевой игрок «Манчестер Юнайтед» продлит контракт на следующей неделе

11 Августа 2024 • 22:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в скором времени поставит подпись под новым контрактом с клубом.

Информация о договорённости «красных дьяволов» с капитаном появилась в воскресенье. Как уточняет инсайдер Фабрицио Романо в своём обновлённом отчёте, если всё пойдёт по плану, сделка будет оформлена официально уже на следующей неделе. 29-летний португалец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков.

Бруну Фернандеш представляет цвета «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до середины 2026 года.

На счету футболиста 79 забитых голов и 66 ассистов в 233 матчах за манкунианцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

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