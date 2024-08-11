Ван Дейк: «Ливерпулю» следует подписать нескольких игроков»

Капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ждёт, что состав команды будет усилен до закрытия летнего трансферного окна.

В настоящий момент мерсисайдцы не совершили ни одного подписания. Сейчас клуб работает над приобретением полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди – стоимость потенциальной сделки оценивается в 60 млн евро.

«Думаю, нам следует подписать нескольких игроков, если учесть, что впереди долгий сезон. Клуб ведёт работу за кулисами, и я полностью доверяю руководству. Я верю, что будут приняты правильные решения. Посмотрим, что в итоге произойдёт», – приводит журналист Ричард Джолли слова 33-летнего центрального защитника «красных».