Ван Дейк ответил на вопрос о продлении контракта с «Ливерпулем»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался на тему истекающего контракта.

Текущий договор капитана «красных» подходит к концу летом следующего года. В новом интервью нидерландец подтвердил, что переговоры по продлению соглашения пока не ведутся: «На данный момент никаких новостей нет», – приводит журналист Ричард Джолли ответ 33-летнего центрбека на вопрос о ситуации с контрактом.

Виргил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. На счету игрока 23 забитых мяча в 270 поединках за мерсисайдцев во всех турнирах.

17 августа команда Арне Слота сыграет на выезде против «Ипсвича» в матче первого тура Премьер-лиги.