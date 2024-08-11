Хулиан Альварес прилетел в Мадрид

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес скоро официально станет игроком мадридского «Атлетико».

Клубы уже согласовали условия трансфера – стоимость сделки может достичь 95 млн евро с учётом бонусов. Как информирует Transfer News Live, недавно Альварес прилетел в Мадрид. 24-летнего форварда встретили толпы болельщиков «матрасников». Чемпион мира уже успел подписать футболки для поклонников.

Медицинский осмотр Хулиана Альвареса запланирован на понедельник. После завершения процедуры футболист заключит пятилетнее соглашение с мадридским клубом.

Напомним, «Манчестер Сити» купил Альвареса в начале 2022 года у аргентинского «Ривер Плейт» менее чем за 22 млн евро.