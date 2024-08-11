Холанн – худший игрок в матче за Суперкубок Англии: кто помог «Манчестер Сити» выиграть трофей, а кто разочаровал

«Манчестер Сити» смог одержать волевую победу над «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кто лучше всех себя проявил в экспериментальном составе «горожан», а кто провалил встречу.

Ход матча

Начало прошло под диктовку «Манчестер Сити», и уже в первом тайме команда могла открыть счёт, если бы «горожане» были немного точнее. Особенно Оскар Бобб, угодивший в штангу в середине тайма. После этого «Манчестер Юнайтед» стал выравнивать игру и начал создавать свои голевые возможности, которые тоже не воплотились в забитый мяч.

Во втором тайме мы увидели плюс-минус равную игру с моментами, но ближе к голу были «красные дьяволы». Маркус Рэшфорд дважды опасно пробивал, но если в первый раз он не попал по воротам, то во втором эпизоде «Манчестер Сити» выручила штанга.

Первый мяч был забит только на 82-й минуте. Алехандро Гарначо принял игровой снаряд на правой бровке, сместился в центр, легко убрал на замахе двух игроков и отправил мяч в правый угол. Но радость фанатов была недолгой, ведь уже через семь минут Бернарду Силва спас свою команду от поражения, головой отправив мяч под перекладину.

Серия пенальти была очень напряженной. Командам не хватило положенных ударов, чтобы выявить победителя, но в допах удача улыбнулась подопечным Хосепа Гвардиолы. Итоговый счёт в серии – 7:6.

Кто помог «Манчестер Сити» завоевать первый трофей сезона

Отлично удалось проявить себя Матео Ковачичу, который вёл игру «Манчестер Сити». По оценкам экспертов, именно хорват стал лучшим игроком минувшего поединка. Однако это никого не должно удивлять, ведь в составе было немало молодых футболистов, поэтому Ковачич смотрелся среди них вожаком стаи.

Хорошие оценки получили Савио и Силва, которые здорово вышли на замену вместо Доку и Бобба. Если второй тоже провёл классную игру и даже мог отличиться, то у Доку игра особо не клеилась.

Кому не удалось воспользоваться шансом

Худшим в составе «Манчестер Сити» стал Эрлинг Холанн, который по традиции растворился на поле в важном матче. Однако нельзя всех собак вешать на норвежца, ведь за 90 минут он коснулся мяча всего 18 (!) раз. Здесь больше стоит предъявлять претензии его партнёрам, которые не могли доставить мяч своему нападающему.

Если место в составе гарантированно Холанну при любой игре, то молодые футболисты вроде Рико Льюиса, Нико О’Райли и Джона Макати проявить себя не смогли. Единственное светлое пятно в атаке «Манчестер Сити» — Оскар Бобб, а также Савио и Силва, но они вышли на замену уже ближе к концу матча.

Поздравим «Манчестер Сити» с победой в Суперкубке Англии, ведь этот трофей не так часто достаётся команде Хосепа Гвардиолы. «Горожане» под руководством испанца шесть раз участвовали в битве за данный трофей, но побеждали только трижды. Причём последняя победа до игры с «Манчестер Юнайтед» была в 2019 году.

Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити»

Реклама

Дмитрий Миляев