Слот отреагировал на информацию о возможном переходе Субименди в «Ливерпуль»

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот побеседовал с журналистами на тему работы клуба на трансферном рынке.

«Красные» до сих пор не совершили ни одного подписания в текущее окно, но уже скоро могут объявить о переходе полузащитника «Реал Сосьедада» и сборной Испании Мартина Субименди.

«Мы всегда ищем возможности усилить состав, но вы понимаете, что это не так-то просто, если видели обе сегодняшние игры [товарищеские матчи с «Севильей» и «Лас-Пальмасом»]. Я унаследовал по-настоящему сильную команду. Мы усилимся, если будет возможность.

Субименди? Вы можете придумать сотни имён!» – заявил Слот, цитируемый английскими СМИ.