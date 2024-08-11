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Слот отреагировал на информацию о возможном переходе Субименди в «Ливерпуль»

11 Августа 2024 • 21:33 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот побеседовал с журналистами на тему работы клуба на трансферном рынке.

«Красные» до сих пор не совершили ни одного подписания в текущее окно, но уже скоро могут объявить о переходе полузащитника «Реал Сосьедада» и сборной Испании Мартина Субименди.

«Мы всегда ищем возможности усилить состав, но вы понимаете, что это не так-то просто, если видели обе сегодняшние игры [товарищеские матчи с «Севильей» и «Лас-Пальмасом»]. Я унаследовал по-настоящему сильную команду. Мы усилимся, если будет возможность.

Субименди? Вы можете придумать сотни имён!» – заявил Слот, цитируемый английскими СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
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