Мареска оценил трансфер Нету в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями о подписании вингера Педру Нету.

«Синие» приобрели португальца у «Вулверхэмптона» за 60 млн евро без учёта бонусов. 24-летний футболист был представлен публике «Стэмфорд Бридж» в сегодняшнем товарищеском матче против миланского «Интера» (1:1).

«Я очень взволнован. Нету может как на правом, так и на левом фланге, он очень хорош один в один. У нас появилась ещё одна опция в составе – нам нужен большой состав, ведь в сезоне будет очень много игр», – приводит пресс-служба «Челси» слова Марески.

18 августа лондонцы сыграют против «Манчестер Сити» в матче первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги.