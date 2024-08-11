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Мареска оценил трансфер Нету в «Челси»

11 Августа 2024 • 21:22 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями о подписании вингера Педру Нету.

«Синие» приобрели португальца у «Вулверхэмптона» за 60 млн евро без учёта бонусов. 24-летний футболист был представлен публике «Стэмфорд Бридж» в сегодняшнем товарищеском матче против миланского «Интера» (1:1).

«Я очень взволнован. Нету может как на правом, так и на левом фланге, он очень хорош один в один. У нас появилась ещё одна опция в составе – нам нужен большой состав, ведь в сезоне будет очень много игр», – приводит пресс-служба «Челси» слова Марески.

18 августа лондонцы сыграют против «Манчестер Сити» в матче первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон Энцо Мареска Педру Нету ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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