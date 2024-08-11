Артета высказался о будущем Нкетиа в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о дальнейшем пребывании в клубе нападающего Эдди Нкетиа.

25-летний футболист считается одним из кандидатов на продажу, а интерес к нему проявляет французский «Марсель». По слухам, «канониры» готовы расстаться с форвардом за 25 млн евро, однако Артета эту информацию не подтверждает.

«У всех игроков, которые сейчас выступают здесь, отличные шансы остаться с нами. Именно поэтому они здесь», – приводит журналист Кайя Кайнак слова испанского рулевого.

Эдди Нкетиа провёл в общей сложности 168 матчей за «Арсенал», записав на свой счёт 38 голов и семь ассистов. Контракт англичанина рассчитан до 2027 года.