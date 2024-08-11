Де Лигт и Мазрауи попрощались с «Баварией»

Защитники мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи попрощались с командой. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, оба футболиста пройдут медицинское обследование для перехода в «Манчестер Юнайтед» в понедельник. Защитники подпишут свои контракты с клубом до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон, сообщает источник.

Отмечается, что на продаже своих игроков «Бавария» заработает 70 миллионов евро.

16 августа «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм» в первом туре АПЛ. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по мск.