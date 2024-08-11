Игрок «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

Крайний защитник «Барселоны» Хулиан Араухо в ближайшее время станет игроком «Борнмута». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Тони Хуанмарти.

По данным источника, «Борнмут» и «Барселона» договорились о трансфере 22-летнего футболиста за 11,7 миллионов евро. Утверждается, что сделка будет закрыта на следующей неделе.

Прошлый сезон Араухо провел на правах аренды в «Лас-Пальмасе». За это время он принял участие в 28 играх с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Араухо составляет восемь миллионов евро.