«Челси» и «Вулверхэмптон» закрыли трансфер Нету

Вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету продолжит карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже подписали все бумаги. Покупка вингера обойдется «синим» в 60 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусных выплат.

Ранее сообщалось, что Нету подпишет с «Челси» трудовой договор на шесть лет.

В прошлом сезоне 24-летний Нету принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, забил три мяча и стал автором 11 результативных передач.

В первом туре нового розыгрыша Английской премьер-лиги «Челси» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдет 18 августа.