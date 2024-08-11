«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Бруну Фернандешем

Атакующий полузащитник Бруну Фернандеш в ближайшее время подпишет новый трудовой договор с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» достигли соглашения с 29-летним португальцем о продлении контракта. По данным источника, новый договор Фернандеша будет рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Ожидается, что все бумаги будут подписаны до конца лета.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В прошлом сезоне он появился на поле в 48 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и стал автором 13 результативных передач.