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«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Бруну Фернандешем слухи

11 Августа 2024 • 15:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

Атакующий полузащитник Бруну Фернандеш в ближайшее время подпишет новый трудовой договор с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» достигли соглашения с 29-летним португальцем о продлении контракта. По данным источника, новый договор Фернандеша будет рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Ожидается, что все бумаги будут подписаны до конца лета.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В прошлом сезоне он появился на поле в 48 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и стал автором 13 результативных передач.             
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

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