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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер оценил перспективы «Арсенала» в борьбе за чемпионство

11 Августа 2024 • 14:04 Комментировать (2)
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о перспективах лондонского «Арсенала» в предстоящем сезоне Английской премьер-лиги.

— «Арсенал» дважды был близок, чтобы сделать следующий шаг. Но я все еще смотрю на Кевина де Брёйне, Эрлинга Холанна, Фила Фодена и Бернарду Силву, и я думаю, что это лучше, чем то, что есть у «Арсенала», — цитирует Каррагера FourFourTwo.

По итогам прошлого розыгрыша АПЛ «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты примут «Вулверхэмптон» (17 августа).     
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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LMI
11 Августа 2024 в 15:27
В топ-4 останемся, не более того
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Zed2891
11 Августа 2024 в 14:27
Правильно верблюд вещает. Все лето Ротета сиськи промял, нападающего так и не купил, какие тут перспективы. Ясно, что лысый опять ему на воротник навернет, даже с пенсионером Дебрейне.
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