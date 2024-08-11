Каррагер оценил перспективы «Арсенала» в борьбе за чемпионство

Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о перспективах лондонского «Арсенала» в предстоящем сезоне Английской премьер-лиги.

— «Арсенал» дважды был близок, чтобы сделать следующий шаг. Но я все еще смотрю на Кевина де Брёйне, Эрлинга Холанна, Фила Фодена и Бернарду Силву, и я думаю, что это лучше, чем то, что есть у «Арсенала», — цитирует Каррагера FourFourTwo.

По итогам прошлого розыгрыша АПЛ «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты примут «Вулверхэмптон» (17 августа).