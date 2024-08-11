«Реал» готовит два громких трансфера – названы имена

Мадридский «Реал» запланировал два громких трансфера на следующее лето, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В сфере интересов «королевского» клуба находятся фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и центральный полузащитник «Интера» Николо Барелла. Англичанина «сливочные» могут подписать бесплатно, поскольку его контракт истекает летом 2025 года. За трансфер Бареллы «Реалу» придется заплатить, ведь он связан соглашением с «нерадзурри» еще на пять лет. Его рыночный ценник – 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА.