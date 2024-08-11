Гвардиола сделал тревожное заявление о «Манчестер Сити»

«Не могу сказать, что мы готовы к новому сезону. Команда могла проиграть в Суперкубке. Сейчас «Манчестер Сити» далек от своей лучшей формы. Хорошо, что мы начали с выигранного трофея. Но от этой победы ничего не изменилось, такова реальность», - передает слова испанского специалиста ESPN.