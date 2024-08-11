Гвардиола сделал тревожное заявление о «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии своей команды после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 7:6 пен.) в Суперкубке Англии.
«Не могу сказать, что мы готовы к новому сезону. Команда могла проиграть в Суперкубке. Сейчас «Манчестер Сити» далек от своей лучшей формы. Хорошо, что мы начали с выигранного трофея. Но от этой победы ничего не изменилось, такова реальность», - передает слова испанского специалиста ESPN.
«Манчестер Сити» стартует в Премьер-лиге гостевым поединком с лондонским «Челси». Матч пройдет 18 августа на «Стэмфорд Бридж».
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