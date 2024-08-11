Бернарду Силва поделился мнением о новичке «Манчестер Сити» Савио

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что думает об игре нового вингера команды Савио.

Бразилец был приобретён у французского «Труа» в июле. Стоимость трансфера оценивается в 25 млн евро.

В субботу 20-летний экс-игрок «Жироны» дебютировал за коллектив Хосепа Гвардиолы, выйдя на замену в поединке Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Он очень быстр, очень опасен для соперников. Савио – хороший парень, который хочет работать и учиться новому. Мы рады, что он с нами», – передаёт City Xtra комментарии Бернарду Силвы, автора единственного гола «Манчестер Сити» в основное время (1:1).

Встреча Суперкубка завершилась победой «горожан» в серии послематчевых пенальти – 7:6. Савио реализовал свой одиннадцатиметровый, а вот Бернарду Силва переиграть Андре Онана не сумел.