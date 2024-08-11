Бернарду Силва прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва побеседовал с журналистами после триумфа в Суперкубке Англии.

«Горожане» были близки к неудаче в первом официальном матче сезона: на 82-й минуте «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд благодаря голу Алехандро Гарначо. Коллектив Хосепа Гвардиолы смог уйти от поражения в основное время усилиями вышедшего на замену в концовке Бернарду Силвы – он отличился на 89-й. В серии послематчевых пенальти португалец оказался неточен, однако его команда всё равно взяла верх – 7:6.

«Хорошая, но тяжёлая игра. Мы хорошо провели первые 30 минут, а затем сказалась усталость. Мы не играли вместе два или три месяца. В итоге победа досталась нам, и теперь мы можем отпраздновать первый трофей в сезоне», – цитирует City Xtra Бернарду Силву.