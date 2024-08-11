Кейн – о матче против «Тоттенхэма»: «Странные ощущения»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, каково было сыграть против «Тоттенхэма».

Англичанин провёл в системе «шпор» почти 20 лет. Он отыграл за первую команду лондонцев 435 матчей, став лучшим бомбардиром в истории клуба с 280 забитыми голами. В 2023 году форвард перебрался в «Баварию».

В субботу «Тоттенхэм» принимал на своём поле мюнхенцев в товарищеской встрече. «Бавария» одержала победу (3:2), а Кейн вышел на замену на 80-й минуте.

«Было странно оказаться здесь в футболке другой команды, находиться в гостевой раздевалке. Возможно, мне не следовало играть, ведь я приступил к тренировкам только вчера, но для меня было важно провести на поле хотя бы десять минут», – сказал в интервью Sky Sports Кейн.