Савио оценил свой дебют за «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Савио поделился впечатлениями после первого матча в команде.

Дебют 20-летнего вингера пришёлся на матч Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Бразилец вышел на поле на 63-й минуте, заменив Жереми Доку. Встреча завершилась со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «горожане» – 7:6. Савио реализовал послематчевый одиннадцатиметровый.

«Доволен своим дебютом. Спасибо Пепу [Гвардиоле] за предоставленную возможность, также я благодарен товарищам по команде – с их помощью я смог почувствовать себя комфортно на поле, быстро освоился. Я очень рад победе», – цитирует City Xtra экс-звезду «Жироны».