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Кейн дал оценку трансферу Соланке в «Тоттенхэм»

11 Августа 2024 • 02:41 Комментировать
Тоттенхэм
2:3
Бавария

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал переход в «Тоттенхэм» Доминика Соланке.

«Шпоры» официально объявили о подписании 26-летнего форварда в субботу. Англичанин перешёл из «Борнмута», стоимость его трансфера составила более 75 млн евро.

В этот же день команда Анге Постекоглу проводила товарищеский матч с «Баварией» (2:3), в которой выступает лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Экс-капитан лондонцев поделился мнением о переходе Соланке в свой бывший клуб.

«Это должно быть здорово. Дом – отличный футболист, играющий в интенсивной и скоростной манере.

Думаю, это действительно качественное приобретение. Я виделся с Соланке в раздевалке, пожелал ему удачи. Надеюсь, он проведёт отличный сезон», – цитирует Sky Sports Кейна.

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