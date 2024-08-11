Стало известно, когда де Лигт и Мазрауи перейдут в «Манчестер Юнайтед»

Ряды «Манчестер Юнайтед» в скором времени пополнят защитники «Баварии» Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи.

Как известно, гранд Бундеслиги уже одобрил продажу обоих игроков: «красные дьяволы» заплатят за де Лигта и Мазрауи 45 и 15 млн евро соответственно, ещё по 5 млн за каждого могут пополнить счёт «Баварии» в виде бонусов. По информации из обновлённого отчёта инсайдера Фабрицио Романо, в «Манчестер Юнайтед» планируют объявить о подписании нидерландца и марокканца в понедельник. Для завершения трансферов осталось лишь уладить некоторые формальности.

Маттейс де Лигт и Нуссер Мазрауи подпишут с английским клубом пятилетние контракты с опцией продления ещё на один год.