Стало известно, где продолжит карьеру Эдерсон

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон принял окончательное решение о своём будущем.

— Решение принято. Я остаюсь в «Манчестер Сити». Я поговорил с Пепом, для меня это было важно. Я рад остаться, сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы выиграть еще больше титулов, — приводит слова Эдерсона журналист Жоау Кастело-Бранко.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время он провел 332 матча, в 155 из которых не пропускал.

Действующий контракт 30-летнего бразильца с «горожанами» рассчитан до 2026 года. Стоимость вратаря, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.