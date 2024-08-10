Гвардиола добыл свой 18-й трофей у руля «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». Это трофей стал восемнадцатым для Хосепа Гвардиолы у руля своего нынешнего клуба, который он возглавил восемь лет тому назад - в 2016 году.

Речь идёт о шести титулах чемпиона Англии, о двух Кубках Англии, четыре Кубка лиги, одна Лига чемпионов, один Суперкубок УЕФА, один клубный чемпионат мира и, наконец, три Суперкубка Англии.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с лондонским «Фулхэмом». «Манчестер Сити» предстоит сразиться с «Челси».