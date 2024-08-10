Рис Джеймс получил травму

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс может пропустить старт нового сезона Английской премьер-лиги.

Как сообщает журналист Саймон Джонсон, на этой неделе Джеймс получил небольшую травму подколенного сухожилия. Уточняется, что повреждение не очень серьезное, поэтому клуб постарается приложить все усилия, чтобы защитник быстро набрал форму.

Стоит сказать, что из-за подобной травмы Джеймс пропустил большую часть прошлого сезона. В минувшей кампании он провел 11 матчей и стал автором двух ассистов.

В первом туре АПЛ «Челси» примет «Манчестер Сити». Игра пройдет 18 августа, начало — в 18:30 по мск.