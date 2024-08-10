​Гарначо - самый молодой автор гола в Суперкубке Англии с 2005 года

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». Но первыми счёт в матче открыли именно проигравшие - это сделал аргентинский нападающий Алехандро Гарначо.

Как оказалось, южноамериканский талант - самый молодой автор гола в Суперкубке Англии с 2005 года. Тогда испанский плеймейкер Сеск Фабрегас забил за «Арсенал» в возрасте 18 лет 95 ней. Гарначо сегодня - 20 лет и 40 дней.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с лондонским «Фулхэмом». «Манчестер Сити» предстоит сразиться с «Челси».