Постекоглу: «Соланке был тем, кого я очень хотел получить»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал трансфер форварда Доминика Соланке.

10 августа «шпоры» объявили о покупке 26-летнего нападающего у «Борнмута».

— Соланке был тем, кого я очень хотел получить. Я уверен, что он отлично нам подойдет, — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо.

Романо отметил, что, несмотря на все опровержения, «Тоттенхэм» несколько недель работал над трансфером Соланке, это была главная цель Постекоглу.

В прошлом сезоне Соланке появился на поле в 42 матчах во всех турнирах, забил 21 мяч и записал на свой счет четыре ассиста.