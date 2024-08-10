В «Наполи» ответили на вопрос о возможном трансфере Лукаку

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна поделился комментарием о возможном подписании форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может обменять Виктора Осимхена на Лукаку и получить еще 70 млн евро сверху от «Челси».

— Сейчас он игрок «Челси». Мы спокойны. Мы смотрим разных нападающих. Давид Нерес? Мы следим за несколькими игроками на рынке, — приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо.

Напомним, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в «Роме». На его счету 21 забитый мяч и четыре результативные передачи в 47 встречах.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 31-летнего Лукаку в 30 млн евро.