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В «Наполи» ответили на вопрос о возможном трансфере Лукаку

10 Августа 2024 • 22:39 Комментировать
Верона
...
Наполи
18.08 19:30

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна поделился комментарием о возможном подписании форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может обменять Виктора Осимхена на Лукаку и получить еще 70 млн евро сверху от «Челси».

— Сейчас он игрок «Челси». Мы спокойны. Мы смотрим разных нападающих. Давид Нерес? Мы следим за несколькими игроками на рынке, — приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо.

Напомним, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в «Роме». На его счету 21 забитый мяч и четыре результативные передачи в 47 встречах.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 31-летнего Лукаку в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Наполи Ромелу Лукаку Давид Нерес трансферы футбола - лето 2024 Джованни Манна ещё теги

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