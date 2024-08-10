Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака продолжит карьеру в «Вест Хэме». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, трудовой договор 26-летнего футболиста с «Вест Хэмом» будет рассчитан на пять лет. Утверждается, что подписание контракта состоится в воскресенье после медицинского обследования.

Уан-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В прошлом сезоне он появился на поле в 30 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив три результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.