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Стало известно, когда Уан-Биссака подпишет контракт с «Вест Хэмом» слухи

10 Августа 2024 • 22:28 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
17.08 19:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака продолжит карьеру в «Вест Хэме». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, трудовой договор 26-летнего футболиста с «Вест Хэмом» будет рассчитан на пять лет. Утверждается, что подписание контракта состоится в воскресенье после медицинского обследования.

Уан-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В прошлом сезоне он появился на поле в 30 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив три результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.

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