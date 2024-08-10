Маккойст: «Обе команды стремились к победе»

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». Бывший футболист шотландской сборной, Алли Маккойст, прокомментировал события игры. Она, по словам игрока, забивавшего сборной СНГ на Евро-1992, очень понравилась ему.

- Мне очень понравилась игра. Иногда она была чуть хаотичной, но обе команды реально сражались за победу и мне очень понравилось это, - цитирует слова Маккойста BBC Sport.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с лондонским «Фулхэмом». «Манчестер Сити» предстоит сразиться с «Челси».