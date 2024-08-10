​Бобб: «Мы верили в себя»

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». Вингер чемпионов Англии, Оскар Бобб, очень доволен тем, что выиграл трофей - это чувствуется в его послематчевом комментарии.

- Отличное чувство, мы верили в себя и это оправдалось. Я думал, что на мой кросс отзовётся Эрлинг, но это сделал Бернарду Силва, что также прекрасно. Старт сезона с трофея дарит ещё больше уверенности в своих силах, - цитирует слова Бобба BBC Sport.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Сити» предстоит сыграть с лондонским «Челси».