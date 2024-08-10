Тен Хаг: «Промах с пенальти - часть игры»

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед» вследствие более удачного исполнения серии пенальти. В составе команды Эрика тен Хага ошибся Джедон Санчо, но наставник команды не злится на него, а, наоборот, пытается подбодрить промазавшего игрока:

- Он очень хороший исполнитель одиннадцатиметровых ударов, сегодня он промазал, но это часть игры, - цитирует слова Эрика тен Хага BBC Sport.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с лондонским «Фулхэмом».