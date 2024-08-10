​Бернарду Силва - первый игрок в 21-м веке, забивший в день рождения в Суперкубке Англии

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» вели в счёте, но Бернарду Силва сумел сравнять положение вещей, а затем, в серии пенальти, «Манчестер Сити» оказался лучше.

Как выяснилось, португальский футболист - первый игрок с 1999 года, который смог забить в свой день рождения в Суперкубке Англии. Тогда, в 1999, это удалось Нванкво Кану из «Арсенала» - и также в ворота «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Сити» предстоит сыграть с лондонским «Челси».