​Тен Хаг: «Мы разочарованы, это больно»

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «Манчестер Юнайтед», нидерландский специалист Эрик тен Хаг, не стал скрывать, что разочарован итогами матча, в котором его команда выступала как действующий обладатель Кубка Англии:

- Мы разочарованы, это больно. Но я вижу и положительные стороны, это касается нашей игры, - заявил после матча тен Хаг, слова которого цитирует BBC Sport.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с лондонским «Фулхэмом».