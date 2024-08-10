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Гвардиола: «Савиньо очень хорош»

10 Августа 2024 • 20:52 Комментировать

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «Манчестер Сити», Хосеп Гвардиола, нахваливает Савиньо - он вышел на замену на 63-й минуте игры и порадовал Гвардиолу уверенным выступлением:

- Он очень хорош, это было видно и во время гола, в котором он принял участие. Для вингеров важно испытывать уверенность в своих силах в противостоянии с защитниками, и Савиньо был очень хорош именно в этом смысле, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Челси».


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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Савио Морейра
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