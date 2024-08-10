Гвардиола: «Савиньо очень хорош»

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «Манчестер Сити», Хосеп Гвардиола, нахваливает Савиньо - он вышел на замену на 63-й минуте игры и порадовал Гвардиолу уверенным выступлением:

- Он очень хорош, это было видно и во время гола, в котором он принял участие. Для вингеров важно испытывать уверенность в своих силах в противостоянии с защитниками, и Савиньо был очень хорош именно в этом смысле, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

Напомним, что английский чемпионат стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Челси».