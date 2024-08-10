Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити»

Оценки игрокам Эрика тен Хага

«Манчестер Юнайтед» задействовал боевой состав, но всё равно проиграл Суперкубок Англии полурезервному сочетанию Хосепа Гвардиолы. Что за дела? Почему так получилось?

Давайте разбираться, кто же провалил игру за трофей. «Евро-футбол.ру» переварил произошедшее и выставил субъективные оценки футболистам тен Хага за этот матч.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «МАНЧЕСТЕР СИТИ» – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ЛИСАНДРО МАРТИНЕС – 3,5. Всю неуверенность «дьяволов» породил аргентинский защитник. Вроде «МЮ» вышел основой, а ошибался под давление молодёжи Гвардиолы. Так Лисандро подарил мяч и голевой момент Оскару Боббу, а затем ещё дважды попался на дриблинг норвежца.

Ну хоть реализовал пенальти в послематчевой серии, потому что следующий игрок…

ДЖОННИ ЭВАНС – 3,5. Как раз тот, кто завершил страдания «МЮ» в Суперкубке Англии. Если Мартинес ошибался в начале матча, то Эванс оставил свои «подвиги» на концовку. Опытный Джонни смазал решающий удар в послематчевой серии, пробив выше ворот.

Да и весь матч провёл не лучшим образом, проиграв Холанну верх три раза из четырёх.

МЕЙСОН МАУНТ – 3,0. Теперь коснёмся атаки «красных дьяволов» и сухой статистикой проедемся по «фантазисте». В Манчестере от Маунта регулярно ждут хорошей игры, а он регулярно эти подозрения от себя отводит. Девять точных передач отдал плеймейкер, ни одного момента не создал, пять раз мяч потерял. Был абсолютно незаметен.

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Как Эрик тен Хаг ещё выдержал эти 58 минут до замены Маунта.

ДЖЕЙДОН САНЧО – 3,0. С учётом дополнительного времени Санчо находился в игре почти 20 минут, за которые сделал две точные передачи. И всё, больше мяча не касался. А где же обещанное желание и рвение? Так в стартовый состав не пробиться.

Вишенкой на торте стал нереализованный пенальти, который и запустил камбэк «Манчестер Сити».