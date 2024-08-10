​Гвардиола: «Насладился противостоянием»

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». После матча наставник «горожан», каталонский суперспец Хосеп Гвардиола заявил, что насладился таким началом сезона и противостоянием с «Манчестер Юнайтед» - главным конкурентом его клуба.

- Я получил удовольствие от противостояния с «Манчестер Юнайтед». И начать сезон с трофея - это очень хорошо. Я очень доволен. Но мы частенько теряли мяч против лучшей команды в мире на контратаках. Они крайне опасны. Хорошо, что в конце концов, мы сделали дело, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

Новый сезон английского чемпионата стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом». Действующим чемпионом является «Манчестер Сити».