​Рой Кин: «Мне понравились сигналы»

«Манчестер Сити» взял Суперкубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед». Но, несмотря на это, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», Рой Кин, считает хорошей игру своего бывшего клуба. Ему, по его словам, понравились увиденные на поле сигналы.

- Мне понравились сигналы. Если не будет травм ведущих игроков, то «Манчестер Юнайтед» точно будет бороться за место в четверке, - цитирует слова Кина BBC Sport.

Новый сезон английского чемпионата стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом». Действующим чемпионом является «Манчестер Сити».